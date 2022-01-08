МВД Казахстана: многочасового боя в пригороде Алма-Аты не было

В МВД Казахстана опровергли информацию о многочасовом бое в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты. По словам очевидцев, имели место «отдельные выстрелы, отдельные очереди из огнестрельного оружия».

Ранее о бое в районе Райымбека сообщило Sputnik Казахстан со ссылкой на местных жителей. Выдвигалась версия, что в столкновении принимали участие участвовавшие в протестах граждане Киргизии, которые пытались вернуться на родину, передает URA.ru.

2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.