МИД РФ: несколько сотен россиян не могут уехать из Казахстана

Несколько сотен россиян, которые находятся сейчас в Казахстане, просят Москву помочь им вернуться в РФ. Об этом рассказали в МИД России.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что большая часть обращений россиян поступили из Алма-Аты. Речь в основном идет о туристах либо людях, приехавших в Казахстан навестить родственников, передает РИА Новости.

Сегодня на консульском учете в Казахстане находятся порядка 60 тысяч россиян.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.