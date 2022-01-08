МИД РФ: несколько сотен россиян не могут уехать из Казахстана
- 08 января 2022, 20:17
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Несколько сотен россиян, которые находятся сейчас в Казахстане, просят Москву помочь им вернуться в РФ. Об этом рассказали в МИД России.
В дипломатическом ведомстве уточнили, что большая часть обращений россиян поступили из Алма-Аты. Речь в основном идет о туристах либо людях, приехавших в Казахстан навестить родственников, передает РИА Новости.
Сегодня на консульском учете в Казахстане находятся порядка 60 тысяч россиян.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.
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