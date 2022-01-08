Иран ввел санкции против 51 гражданина США в связи с убийством Сулеймани

Иран ввел персональные санкции против 51 гражданина США в связи с убийством командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса.

Таким образом, санкционный список против США, который Тегеран принял после ликвидации Сулеймани и аль-Мухандиса, был значительно расширен. Новыми его фигурантами стали, в частности, руководитель Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов генерал Пол Накасоне, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, передает ТАСС.

В этом же списке находятся экс-президент США Дональд Трамп, бывший госсекретарь Майк Помпео и экс-директор ЦРУ Джина Хаспел.

Сулеймани и аль-Мухандис были убиты в результате атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада. В ответ вооруженные силы Ирана нанесли удар по военной базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Оба эти объекта использовались армией США.