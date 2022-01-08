Мужчина расстрелял полицейских под Курганом из-за сожительницы

Причиной нападения мужчины на полицейских в Кургане могло стать задержание его сожительницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных экстренных службах.

«Ее задержали, когда она управляла автомобилем в нетрезвом состоянии. Мужчина решил отомстить», — сказал собеседник агентства.

Как ранее писал «Ридус», злоумышленник расстрелял сотрудников ППС из охотничьего ружья. Один полицейский погиб на месте, другой был госпитализирован.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии ранили преступника при задержании. От полученных ранений он скончался в больнице.

