Лядов: меня не задерживали, я не нахожусь в Казахстане

Российский блогер Антон Лядов сообщил на своей странице в Instagram, что его не задерживали на территории Казахстана.

«Друзья, я и мои близкие получают множество сообщений по поводу новости о моем якобы задержании. Это не так. Лично меня нет на территории Казахстана в данный момент», — написал Лядов.

Ранее информацию о задержании Лядова опровергала его девушка Нармина Аскерова.

По словам авторов Telegram-канала Readovka, в Казахстане на самом деле был задержан оператор из команды Лядова, который снимал кадры для нового выпуска блогера. Сам Антон Лядов решил не ездить в эту опасную страну.

Новость о том, что Антона Лядова задержали в Казахстане, распространили Telegram-каналы Mash, Ateo Breaking и «Мышеловка». В небольших заметках было указано, что блогер якобы приехал в соседнее государство, дабы отснять материал о массовых уличных беспорядках, охвативших практически весь Казахстан.