«Пригрозили автоматом и увезли»: в Алма-Ате задержан корреспондент RT

Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко был задержан в Казахстане во время съемки военной техники на площади Республики в Алма-Ате, сообщается на сайте телеканала.

«Военные пригрозили автоматом, поставили на колени и заставили пройти в машину», — рассказал продюсер RT Михаил Краснов.



Команда телеканала до сих пор не может выйти на связь с журналистом, утверждает Краснов.

«Сейчас мы пытаемся это сделать по линии посольства», — заявил он.

Ранее в соцсетях распространилась информация о задержании в Казахстане российского блогера Антона Лядова, который приехал в страну снимать материал об уличных беспорядках.

2 января по всему Казахстану начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения. На фоне уличных беспорядков уже задержаны более 3,7 тысячи человек.