Онищенко: от группы крови может зависеть защита организма от COVID-19

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что защита организма от коронавируса может зависеть от группы крови.

Комментируя вывод британских ученых о том, что лучше всего от COVID-19 защищены люди с первой группой крови, Онищенко отметил, что важнее всего не статистика, а понимание самого механизма.

«Скорее всего, он скрыт в способности иммунного ответа на то или иное заболевание. Впрочем, первая группа крови не дает стопроцентную гарантию того, что ты не переболеешь коронавирусом», — сказал эксперт в беседе с ФАН.

Он напомнил, что группа крови включает в себя и белую, и красную части кровоснабжения, первая из которых отвечает за иммунную систему, а вторая — за доставку кислорода к органам и обеспечение жизнедеятельности с помощью эритроцитов, которые содержат железо.

Собеседник издания также отметил, что подобной избирательностью обладает не только коронавирус, но и ВИЧ.

По его словам, существуют инфекции, у которых есть этнические предпочтения, и это, прежде всего, связано с особенностями эволюции, эндокринной системой и возможностями конкретного организма.

«Известно, что в местах, где развит туризм, местные жители меньше заражаются ВИЧ. У них есть некая этническая устойчивость», — подытожил ученый-эпидемиолог.

Ранее Онищенко обратил внимание, что каждый новый вариант коронавируса все больше затрагивает детей.