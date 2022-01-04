На юго-востоке Мексики избили российскую туристку

В мексиканском штате Чиапас группа местных протестующих напала на российскую туристку.

Они потребовали у нее оплатить проезд по дороге, а после отказа избили женщину.

Ответственные за причинение россиянке телесных повреждений будут привлечены к ответственности, сообщается на сайте местной прокуратуры.

По данным ведомства, туристка ехала на автомобиле из штата Кинтана-Роо 3 января и была остановлена группой протестующих, предположительно, жителями муниципалитета Осчук. В результате они избили гражданку РФ после ее отказа выплатить требуемую сумму за проезд по дороге.

В прокуратуре резко осудили произошедшее и призвали привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Вакийском районе столицы Грузии таксист избил туристку из Украины. Сначала он стал спорить с женщиной из-за тарифа, а затем выволок ее из машины, применил к ней физическое насилие и сбежал с места происшествия.