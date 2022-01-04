Обнаруженный в Марселе новый штамм коронавируса в России не выявлен

В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса, обнаруженного в Марселе.

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Информацию о новом штамме распространили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU).

Согласно проведенному ими исследованию, тесты на определение мутаций коронавируса, взятые у 12 жителей города на юго-востоке Франции, показали «нетипичную комбинацию».

Отмечается, что впервые новый вариант коронавируса B.1.640.2 был обнаружен в ноябре 2021 года у жителя Франции, вернувшегося из Камеруна. По данным ученых, анализ вирусного генома выявил 46 мутаций.

«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено», — заверили в Роспотребнадзоре.

Как писал ранее «Ридус», выявленный во Франции новый штамм коронавируса получил название IHU — это аббревиатура Института инфекционных заболеваний в Марселе, ученые которого и обнаружили новую разновидность вируса.

На данный момент во Франции распространяется омикрон-штамм. По прогнозу руководителя минздрава Оливье Верана, в ближайшие дни этот вариант станет доминирующим.



Ранее российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что омикрон точно не является последней мутацией коронавирусной инфекции. По его мнению, через полгода может появиться более заразный штамм и даже не один.