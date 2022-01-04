Участники ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти в феврале

По итогам встречи министров стран-участниц ОПЕК+, продолжавшейся всего около получаса, было принято решение увеличить добычу нефти в феврале на 400 тысяч б/с.

В феврале страны ОПЕК+ смогут добывать 40,894 млн б/с. Причем на Россию и Саудовскую Аравию из этого объема придется по 10,227 млн б/с.

Нефтеэкспортеры ОПЕК+ исходят из того, что рынок нефти в настоящее время сбалансирован, приводит ТАСС заключение мониторингового комитета.

Они также ожидают, что после первого квартала 2022 года рынок начнет смещаться в сторону профицита, и запасы нефти будут расти. Возможный профицит на рынке нефти оценивается экспертами в 1,4 млн б/с.

При составлении данного прогноза учтены решения ОПЕК+ по регулированию добычи нефти, а также высвобождение запасов нефти из стратегических резервов США.

Министры ОПЕК+ также продлили до конца июня план компенсации перепроизводства нефти, указывается в финальном коммюнике.

Следующее заседание стран ОПЕК+ должно состояться 2 февраля.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в разгоне инфляции. Так он объяснил недовольным американцам рост цен на топливо. «Если вы взглянете на цены на топливо и взглянете на цены на нефть, то увидите, что это последствия того, что Россия или страны ОПЕК отказываются наращивать добычу нефти», — сказал Байден.

Кроме того, американский лидер пригрозил странам картеля созданием альянса покупателей нефти. Теперь аналитики называют новый курс Вашингтона не иначе, как «политикой выкручивания рук ОПЕК».