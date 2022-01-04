В Дании от омикрон-штамма скончались 18 человек

С момента появления в Дании «омикрона» в стране было зафиксировано 18 летальных исходов, вызванных этим штаммом коронавируса.

Они зарегистрированы на 56 тысяч заражений за 30 дней.

Данные приводятся за период с 21 ноября по 28 декабря прошлого года, сообщает телекомпания TV2 со ссылкой на датский институт сывороток.

Отмечается, что статистика по летальным случаям от «омикрона» была впервые обнародована институтом.

Также обращается внимание на то, что омикрон-штамм выявили в Дании в конце ноября, и на данный момент он является доминирующим в стране. На него приходится около 90% всех положительных тестов на коронавирус.

Между тем количество госпитализаций с «омикроном» снизилось почти вдвое по сравнению с «дельтой». При этом большинство госпитализированных в тяжелом состоянии — пациенты, не прошедшие вакцинацию, указали в институте.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский отметил, что появление омикрон-штамма полностью укладывается в эволюцию вируса: ему нужно становиться как можно более заразным, но не убивать носителя (человека).

В свою очередь иммунолог Николай Крючков заявил, что ожидает появления нового штамма примерно через полгода после возникновения омикрона. «Совершенно не факт, что не появится что-то еще более заразное. Омикрон — точно не последняя линия, и точно не последний штамм», — уверен специалист.

