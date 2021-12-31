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Ковидный госпиталь под Астраханью закрыли после пожара в реанимации

Георгий Самсонов
Фото с места пожара.

Фото с места пожара.

© Соцсети

В связи с выявленными нарушениями правил противопожарной безопасности ковидный госпиталь на базе райбольницы под Астраханью был закрыт.

Это решение принято по итогам внеплановых инспекционных проверок, которые провели после пожара в реанимации больницы.

Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона, проведенная проверка показала, что в госпитале не работала пожарная сигнализация.

Отмечается, что 35 пациентов, проходивших лечение в этом медучреждении, были переведены в ковидный госпиталь «ГКБ N3 им. С. М. Кирова».

В результате пожара, произошедшего 24 декабря, погибли две пациентки 1942 и 1952 годов рождения, которые находились в боксе на аппаратах ИВЛ.

Как писал ранее «Ридус», согласно предварительной версии, возгорание началось в результате короткого замыкания.

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