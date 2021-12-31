Ковидный госпиталь под Астраханью закрыли после пожара в реанимации
- 31 декабря 2021, 22:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В связи с выявленными нарушениями правил противопожарной безопасности ковидный госпиталь на базе райбольницы под Астраханью был закрыт.
Это решение принято по итогам внеплановых инспекционных проверок, которые провели после пожара в реанимации больницы.
Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона, проведенная проверка показала, что в госпитале не работала пожарная сигнализация.
Отмечается, что 35 пациентов, проходивших лечение в этом медучреждении, были переведены в ковидный госпиталь «ГКБ N3 им. С. М. Кирова».
В результате пожара, произошедшего 24 декабря, погибли две пациентки 1942 и 1952 годов рождения, которые находились в боксе на аппаратах ИВЛ.
Как писал ранее «Ридус», согласно предварительной версии, возгорание началось в результате короткого замыкания.
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