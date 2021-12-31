Россия отправила на Кубу 22 тонны гуманитарной помощи

Утром 31 декабря в гаванский Международный аэропорт имени Хосе Марти из России прибыл груз гуманитарной помощи весом 22 тонны.

Как отметили в посольстве РФ на Кубе, помощь направлена российским правительством.

«Россия передала Кубе гуманитарную помощь, в том числе медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы, общим весом почти 22 тонны», — сообщили ТАСС в дипмиссии.

За 2021 год это уже не первая поставка российской гуманитарной помощи Кубе. В конце июля два самолета Ан-124 «Руслан» доставили на остров около 88 тонн груза, включая мясо, муку, подсолнечное масло и 1 млн респираторных масок. В августе в Гавану из России прилетели еще два борта, которые доставили более 80 тонн помощи, включая продукты питания, лекарства, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и шприцы.

Правительство России также отправило гуманитарную помощь населению Анголы и Кабо-Верде в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Им был направлен груз массой более 22 тонн.

