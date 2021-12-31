Экс-глава МВД Украины предрек стране «коллапс»

Энергетический кризис и общая плачевная экономическая ситуация могут привести Украину к «коллапсу», считает бывший министр внутренних дел страны Анатолий Могилев.

В доказательство своих слов он указал на «космические» цены на газ, которые приводят к закрытию пекарен, металлургических и химических предприятий, что в результате ведет к росту безработицы.

«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», — рассказал генерал в эфире канала UkrLive.

По его мнению, Украина находится на грани социального взрыва, а виновником создавшейся кризисной ситуации он считает действия правительства, которое не разбирается в экономике.

Ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны провоцируют энергетический кризис. По его словам, идет централизация денежных ресурсов, в результате чего местные бюджеты будут обделены, в том числе энергоносителями.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие годы в стране планируется снизить потребление газа на 30−40%.

Кроме того, в «Нафтогазе Украины» заявили, что газовые месторождения в стране «достаточно истощены» и опустошены на 80%.