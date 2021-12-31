В столичной гостинице «Космос» возник коллапс при заселении постояльцев

В преддверии Нового года в холле московской гостиницы «Космос» образовалась огромная очередь из десятков человек.

Такое столпотворение возникло при заселении постояльцев.

Как сообщает «РЕН ТВ», томиться в очереди пришлось не только приехавшим на праздники гостям столицы, но и москвичам, решившим провести новогоднюю ночь в отеле. По словам одного из заселявшихся, он выбрал эту гостиницу «из-за шикарного вида».

Некоторые стояли в очередях вместе с детьми, но при этом возникший коллапс в «Космосе» омрачил новогоднее настроение не всем.