В столичной гостинице «Космос» возник коллапс при заселении постояльцев
- 31 декабря 2021, 20:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В преддверии Нового года в холле московской гостиницы «Космос» образовалась огромная очередь из десятков человек.
Такое столпотворение возникло при заселении постояльцев.
Как сообщает «РЕН ТВ», томиться в очереди пришлось не только приехавшим на праздники гостям столицы, но и москвичам, решившим провести новогоднюю ночь в отеле. По словам одного из заселявшихся, он выбрал эту гостиницу «из-за шикарного вида».
Некоторые стояли в очередях вместе с детьми, но при этом возникший коллапс в «Космосе» омрачил новогоднее настроение не всем.
«Из Сочи приехал к друзьям отдохнуть на несколько дней. В связи с новогодними праздниками это было ожидаемо. Будет стоять, ждать», — сказал телеканалу один из гостей столицы.
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