Ученые назвали орган, на который благотворно влияет кофе

Специалисты из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов установили, что кофе благотворно влияет на работу печени.

Такой вывод был сделан по результатам исследования данных 495 585 человек, которые предоставил Биобанк Великобритании.

Оказалось, что четверо из пяти пили молотый или растворимый кофе, а двое из десяти вовсе не употребляли этот напиток. Изучив состояние их здоровья, ученые выяснили, что у любителей кофе риск хронических заболеваний печени снижался на 21%, а вероятность избежать летального исхода при них повышалась на 40%.

В частности, оказалось, что у употреблявших кофе риск стеатоза был ниже на 20%. Такой эффект исследователи объяснили содержащимися в напитке веществами — кавеолом и кафестолом, пишет The Mirror.

«Мы делаем вывод, что кофе оказывает профилактическое воздействие, защищая от хронических заболеваний печени», — отметил ведущий автор исследования.

По данным нового исследования ученых из Тяньцзиньского медицинского университета (Китай), ежедневное употребление нескольких чашек кофе и чая может снизить вероятность возникновения инсульта и риск развития деменции.