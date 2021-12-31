Рогозин спрогнозировал «пусковой бум» в мире в 2025-2026 годах

К «пусковому буму», который ожидается в мире в 2025—2026 годах, «Роскосмос» будет готов, заверил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В ходе общения с членами экипажа МКС он отметил, что количество пусков увеличится в два-три раза, когда РФ начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку «Сфера».

«Мы должны быть к нему готовы с точки зрения того, чтобы предложить необходимое количество ракет на рынке», — сказал Рогозин.

По его словам, ежегодно Россия будет запускать от 50 до 75 ракет.



Как отмечает агентство, в 2021 году было осуществлено 25 успешных пусков ракет космического назначения с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру во Французской Гвиане.

Рогозин также рассказал, что на МКС обнаружили новые проблемы с оборудованием и корпусом, но космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров знают, как их устранить.

«Мне Романов Сергей Юрьевич (первый заместитель главного конструктора ПАО «РКК «Энергия») вчера все доложил, я уже знаю, в курсе, что вроде вы нашли некоторые проблемы, и знаете, как их излечить», — приводит «РЕН ТВ» слова главы «Роскосмоса».

Ранее Рогозин назвал сроки появления в России отечественного интернета из космоса.