В Петербурге уже привиты от коронавируса 50% населения

Половина населения Петербурга прошла полный курс вакцинации от COVID-19.

Как сообщается в эпидемиологической справке, ежедневно распространяемой пресс-службой администрации губернатора, полностью вакцинированы уже 2 696 022 жителя Северной столицы, что соответствует 50% населения города.

По состоянию на начало июня, в Петербурге проживают 5 385 800 человек.

В городском комитете по здравоохранению сообщили 29 декабря, что первую дозу вакцины получили 2 907 800 человек.

Первый зампредседателя комитета Андрей Сарана предположил, что 3-миллионная отметка будет преодолена в первых числах января. По его словам, план по вакцинации от COVID-19 в Петербурге выполнен на 80%. Он также напомнил, что необходимо привить 3,5 млн человек.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что пандемия коронавируса завершится к середине 2022 года при условии массовой вакцинации.

Недавно стало известно, что в мире уже сделано более 9 миллиардов прививок от коронавируса. Причем больше половины из них (4,67 млрд) приходится на Китай (2,77 млрд), Индию (1,4 млрд) и США (0,5 млрд).

