Пришедшие к власти в Афганистане талибы * решили не заставлять мужчин отращивать бороды, несмотря на рекомендацию не брить их.

В министерстве призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного заявили, что отращивание бороды является всего лишь рекомендацией и пообещали не преследовать за ее отсутствие.

Как отмечает газета «Известия», минувшей осенью на встрече с представителями мужских парикмахерских в афганской провинции Гильменд должностные лица министерства исламской ориентации рекомендовали не делать укладки волос и не брить мужчинам бороды.

При этом телеканал Tolo News со ссылкой на чиновника из министерства культуры и информации сообщил, что запрет на бритье бород не является официальной позицией «Талибана» *.

«Ридус» также писал о том, что власти Афганистана запретили использовать в стране иностранную валюту. Ранее правительство объявило о переговорах с «менялами» и представителями банков. Ожидалось, что в конечном счете это приведет к возможности прекратить девальвацию афгани по отношению к доллару США.

Жизнь в Афганистане сильно изменилась после прихода к власти «Талибана» *. В стране прекратили работу более 150 СМИ, а женщины заявили, что их права угнетают. После этого в государстве приняли ряд законов, запрещающих обменивать женщин «на какие-либо блага», однако многоженство в государстве до сих пор разрешено.



* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.