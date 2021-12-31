Животным предрекли самое массовое вымирание со времен динозавров

Самое массовое вымирание животных со времен динозавров может произойти на Земле в ближайшие 10 лет.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) предупреждает, что исчезновение грозит миллиону растений и животных.

Под угрозой находятся африканские слоны, белые медведи, некоторые акулы, лягушки и рыбы.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на материалы фонда, в Красной книге Международного союза охраны природы (IUCN) сегодня 142 500 видов, из них 40 тысяч находятся под угрозой вымирания. Это самый высокий показатель с 1964 года, когда начали отслеживать сокращения популяций.

По данным WWF, за 31 год популяция африканского лесного слона сократилась на 86%. Белые медведи оказались в опасности из-за таяния арктических льдов, которые, по прогнозам экспертов, исчезнут вовсе к лету 2035 года.

К сокращению популяций всех видов акул и скатов привели чрезмерный лов рыбы и уничтожение естественной среды обитания. В частности, под угрозой также оказались лягушки в Германии и средиземноморские моллюски Pinna nobilis.

При этом WWF привел несколько примеров успешной борьбы за сохранение видов в 2021 году. Например, в Непале наблюдается рост численности индийского носорога. Также выросла за последние 18 лет популяция пиренейской рыси, которая ранее была на грани вымирания. Успешной оказалась и программа реинтродукции бородача (птица семейства ястребиных) в Альпах.

Ранее ученые назвали три страны, которым грозит скорое исчезновение.