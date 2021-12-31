В 2022 году в Москве должны достроить 10 спортивных сооружений

Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы», Центры самбо и бокса в Лужниках, а также еще восемь спортивных объектов откроются в столице в 2022 году.

Как сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в настоящее время в городе идет строительство 18 спортивных сооружений.

«В следующем году 10 из них будут достроены и открыты — это и крупные центры, и районные спорткомплексы», — цитирует его «Интерфакс».

Помимо уже упомянутых двух объектов, планируется закончить строительство ВМХ-велодрома на Ангарской улице, физкультурного комплекса с бассейном в Чертанове, а также завершить реконструкцию футбольного стадиона «Москвич».

До конца 2024 года в столице должны построить 31 спортивный объект с 37 бассейнами, заключил глава департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении проходки тоннелей для Большой кольцевой линии метро (БКЛ), назвав это историческим событием для столицы России.