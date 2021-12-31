Япония наметила сроки запуска первого в мире спутника из дерева

Первый в мире спутник, частично состоящий из дерева, может быть запущен Японией в 2023 году.

Как сообщает Kyodo, разработкой этого спутника занимается группа специалистов из университета Киото и компании Sumitomo Forestry Co. Древесину они выбрали из-за того, что этот материал, по их мнению, «меньше обременяет окружающую среду», чем другие.

По данным агентства, спутник будет представлять собой куб, размер сторон которого составит 10 сантиметров. Уточняется, что из древесины и солнечных батарей будет состоять внешняя сторона. Антенна расположится внутри спутника.

Обращается внимание, что запуск «деревянного» спутника обойдется дешевле, чем похожего, но сделанного из алюминия. При этом предполагается, что после завершения работы деревянная оболочка сгорит на обратном пути при входе спутника в атмосферу Земли.

Начиная с февраля 2022 года, планируется провести в космосе испытания древесины на прочность. Для реализации этой задачи, вероятно, будет использован «экспериментальный аппарат за пределами» Международной космической станции (МКС).

Экипаж во главе с японским астронавтом Такао Дои прикрепит к аппарату несколько деревянных пластин разной плотности. Их оставят в открытом космосе на девять месяцев, после чего специалисты проведут оценку степени износа материала. Если этот план удастся реализовать, то «даже дети, интересующиеся космосом, смогут создать спутник», отметил Дои.

Ранее сообщалось, что орбиту МКС скорректировали, чтобы она не столкнулась с космическим мусором. Высоту станции подняли примерно на 1200 метров, так как рядом с ее траекторией мог пролететь фрагмент китайского спутника Fengyun-1C.