Допросы и очные ставки разрешили проводить в России по видеосвязи

Российские следователи получили право проводить допросы и устраивать очные ставки по видеосвязи.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, также предусматривается, что судебные повестки могут доставляться в электронном виде с помощью госуслуг и системы электронного документооборота.

Между тем данный закон не отменяет права подавать документы на бумажном носителе и лично присутствовать на судебных заседаниях.

Также обращается внимание на то, что допрос, очная ставка и опознание по видеосвязи не будут разрешены в случае риска разглашения государственной тайны или данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в этом году правительство собирается запустить на портале госуслуг шесть новых суперсервисов. В их числе — «Правосудие онлайн».

Как сообщал «Ридус», благодаря подписанному президенту РФ закону, россияне смогут подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электронном виде.

