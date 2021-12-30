Польский премьер возложил на ЕС ответственность за высокие цены на газ

Евросоюз несет часть ответственности за высокие цены на газ и энергию в Европе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, на Брюсселе также лежит ответственность, как и на России.

В эфире телеканала TVN24, он высказал свое мнение, что «Северный поток — 2» используется в качестве элемента газового шантажа.

«Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе», — цитирует Моравецкого газета «Известия».

Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал беспочвенными и не соответствующими действительности обвинения в адрес компании о недостаточных поставках газа на европейский рынок. По его словам, Европа сама создает себе проблемы и ей «лучше посмотреться в зеркало».

Куприянов указал на то, что в этом году «Газпром» поставил в Германию 50,2 млрд кубометров газа, что на 5,3% больше, чем в прошлом, и готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу.

При этом в «Газпроме» отметили, что на 24 декабря объем активного газа в европейских ПХГ уменьшился по сравнению с прошлогодним уровнем на 21,1 млрд куб. м. Отобрано уже 43,1% от объема газа, закачанного в этом году, уточнили в компании.

В декабре цена на газ в Европе подскакивала вдвое, а с поставкой на 27−28 декабря выросла уже почти до 2600 долларов. К 30 декабря она снизилась до 1000 долларов за тысячу кубометров, однако следует напомнить, что летом цены на газ составляли порядка 400 долларов.

По мнению экспертов, рекордный рост цен связан с низким уровнем закачки газа в европейских ПХГ.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что реверс российского газа из Германии в Польшу и затем, возможно, на Украину может служить причиной дефицита газа и роста цен в Европе.

