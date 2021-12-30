Толоконникова отреагировала на попадание в список иноагентов

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, внесенная в реестр иноагентов, пообещала оспаривать это решение в суде.

Кроме того, она заявила, что Россия будет свободной и поздравила с Новым годом «дорогих избирателей».

Напомним, Минюст включил 30 декабря в реестр иноагентов восемь человек, среди которых достаточно известные люди. Помимо Толоконниковой, в него вошли писатель Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман, главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова, а также Иван Беляев, Елена Владыкина, Вероника Никульшина и Андрей Алексеев.

В реестре СМИ-иноагентов уже насчитывается 111 физических и юридических лиц.

Ранее стало известно, что СМИ, которые размещают на своих сайтах рекламу от Google, могут быть признаны иностранными агентами. Это следует из объяснения Минюста, включившего в соответствующий реестр «Медиазону"*.

Также сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от социальных сетей удалить аккаунты еще одного издания, включенного в реестр иноагентов.

* «Медиазона» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.