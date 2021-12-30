Из состава учредителей «Дома с маяком» вышли Мониава и Федермессер
- 30 декабря 2021, 20:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Из открытых источников «Ридусу» стало известно о выходе из состава учредителей благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы и Анны Федермессер.
Согласно данным на сайте audit-it.ru, они числились учредителями этого фонда
Пресс-секретарь Федермессер сообщила, что насколько ей известно, «из учредителей выйти невозможно».
В пресс-службе «Дома с маяком» не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.
В январе адвокат Сталина Гуревич прокомментировала «Ридусу» сообщения о том, что направила в органы опеки жалобу на руководителя хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву за неподобающее обращение с больным ребенком, которого она опекает.
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