Из состава учредителей «Дома с маяком» вышли Мониава и Федермессер

Из открытых источников «Ридусу» стало известно о выходе из состава учредителей благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы и Анны Федермессер.

Согласно данным на сайте audit-it.ru, они числились учредителями этого фонда с 12.04.2018 по 15.12.2021.

Пресс-секретарь Федермессер сообщила, что насколько ей известно, «из учредителей выйти невозможно».

В пресс-службе «Дома с маяком» не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

В январе адвокат Сталина Гуревич прокомментировала «Ридусу» сообщения о том, что направила в органы опеки жалобу на руководителя хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву за неподобающее обращение с больным ребенком, которого она опекает.

