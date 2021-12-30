Суд отказался признать Бурбулиса банкротом

Арбитражный суд Свердловской области отказался принимать заявление Геннадия Киреева о признании Геннадия Бурбулиса банкротом.

О заявлении Киреева стало известно пару дней назад. В нем он фигурирует как кредитор, а Бурбулис — как должник.

Сам Бурбулис признался, что впервые слышит об этом заявлении.

Как сообщала газета «Коммерсант», в сентябре 2020 года предприниматель Геннадий Киреев через суд взыскал с Бурбулиса 200 тысяч рублей, хотя бывший «серый кардинал» Кремля отказывался платить.

