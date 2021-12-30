Митя Алешковский покинул оба своих проекта
- 30 декабря 2021, 18:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Решение оставить оба своих проекта принял сооснователь фонда «Нужна помощь» и издатель «Таких дел» Митя Алешковский.
Он покидает пост директора фонда, а через несколько месяцев передаст руководство «Такими делами».
На своей странице Facebook он сообщил, что к такому решению его подтолкнуло несколько причин: усталость, профессиональное выгорание, поток ненависти в его адрес, а также желание развиваться в бизнесе и говорить то, что думает, а не то, что ему диктуют.
Алешковский уточнил, что новым директором фонда будет Софья Жукова, а управлять всеми стратегическими функциями будет Совет фонда, учредителем и членом которого он останется на общественных началах. По его словам, он также планирует развивать несколько проектов фонда в мировом масштабе.
Осенью 2018 года директор и учредитель БФ «Нужна помощь» и АНО «Такие дела» громко возмутился, что его лишили платинового статуса клиента «Аэрофлота» за критикующий твит — мол, как же свобода слова. Общественность удивилась, откуда у топ-менеджера НКО средства летать первым классом — внимание журналистов и блогеров привлекли публичные отчеты возглавляемых Митей Алешковским организаций.
Оказалось, что фонд «Нужна помощь» трижды за сутки поменял отчетность.
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