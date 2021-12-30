Митя Алешковский покинул оба своих проекта

Решение оставить оба своих проекта принял сооснователь фонда «Нужна помощь» и издатель «Таких дел» Митя Алешковский.

Он покидает пост директора фонда, а через несколько месяцев передаст руководство «Такими делами».

На своей странице Facebook он сообщил, что к такому решению его подтолкнуло несколько причин: усталость, профессиональное выгорание, поток ненависти в его адрес, а также желание развиваться в бизнесе и говорить то, что думает, а не то, что ему диктуют.

Алешковский уточнил, что новым директором фонда будет Софья Жукова, а управлять всеми стратегическими функциями будет Совет фонда, учредителем и членом которого он останется на общественных началах. По его словам, он также планирует развивать несколько проектов фонда в мировом масштабе.

Осенью 2018 года директор и учредитель БФ «Нужна помощь» и АНО «Такие дела» громко возмутился, что его лишили платинового статуса клиента «Аэрофлота» за критикующий твит — мол, как же свобода слова. Общественность удивилась, откуда у топ-менеджера НКО средства летать первым классом — внимание журналистов и блогеров привлекли публичные отчеты возглавляемых Митей Алешковским организаций.



Оказалось, что фонд «Нужна помощь» трижды за сутки поменял отчетность.

