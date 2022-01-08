Москалькова отчиталась по итогам работы в 2021 году

За 2021 год на имя уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой поступило 55015 обращений: 44 413 письменных сообщений и 8 742 телефонных звонков. В ходе личных приемов Москалькова пообщалась с 684 россиянами. Такие данные привела пресс-служба главного омбудсмена России по итогам 2021 года.

Оказано содействие в восстановлении прав более полутора тысячам граждан, в том числе жителям 91 населенного пункта с неблагоприятной экологической обстановкой. Кроме того, удалось оказать содействие в восстановлении нарушенных прав 639 гражданам, проходящим по уголовным делам. Еще при поддержке ФСИН РФ, органов прокуратуры и правозащитных организаций оказано содействие в защите прав 1160 осужденным и лицам, содержащимся под стражей, — говорится в пресс-релизе аппарата омбудсмена.

При содействии Татьяны Москальковой в 2021 году было реализовано 12 масштабных просветительских проектов. А ключевым событием уходящего года стало создание Молодежного совета при уполномоченном по правам человека.

Также в 2021 году госпожа Москалькова стала полноправным членом Ассоциации омбудсменов Средиземноморья. Еще она была переизбрана в состав правления Европейского института омбудсмена.

Ранее уполномоченный по правам человека рассказала о подготовке законопроекта о наказании за пытки заключённых.



«С ФСИН мы в постоянном диалоге. Ситуация с Саратовом, как и с Ярославлем, с Иркутском, — совершенно вопиющий случай, который должен получить самую принципиальную оценку со стороны государственных органов, ответственных за эту деятельность», — заявила Татьяна Москалькова.