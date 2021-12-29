«Аттракцион с издевательствами»: IKEA опять «украла» у москвички деньги
- 29 декабря 2021, 13:04
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Сеть мебельных магазинов IKEA продолжает систематически списывать деньги со счета москвички Дарьи Богачкиной за несуществующий заказ. Хотя ранее работники магазина вроде бы признали свою ошибку, извинились перед женщиной и подарили ей скидочный купон на тысячу рублей.
«Туда-сюда деньги кидают. Банк зачисляет обратно, а IKEA снова снимает, хотя в личных сообщениях представители компании извинялись», — негодует Богачкина.
Напомним, что сеть магазинов IKEA «обобрала» Дарью на 18 тысяч рублей. Она сделала онлайн-заказ, он почему-то не сформировался, однако деньги списали.
Спустя сутки банк вернул средства, поскольку Дарье удалось добиться от IKEA подтверждения того, что заказа не существует. Однако на следующий день с ее счета опять сняли ту же сумму.
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