«Аттракцион с издевательствами»: IKEA опять «украла» у москвички деньги

Сеть мебельных магазинов IKEA продолжает систематически списывать деньги со счета москвички Дарьи Богачкиной за несуществующий заказ. Хотя ранее работники магазина вроде бы признали свою ошибку, извинились перед женщиной и подарили ей скидочный купон на тысячу рублей.

«Туда-сюда деньги кидают. Банк зачисляет обратно, а IKEA снова снимает, хотя в личных сообщениях представители компании извинялись», — негодует Богачкина.

Напомним, что сеть магазинов IKEA «обобрала» Дарью на 18 тысяч рублей. Она сделала онлайн-заказ, он почему-то не сформировался, однако деньги списали.



Спустя сутки банк вернул средства, поскольку Дарье удалось добиться от IKEA подтверждения того, что заказа не существует. Однако на следующий день с ее счета опять сняли ту же сумму.