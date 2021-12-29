В Госдуме раскритиковали реакцию Запада на ликвидацию «Мемориала»*

Вмешательство во внутренние дела России со стороны стран Запада будет только усиливаться. Это следует из «заявлений представителей властей США и Евросоюза, осуждающих ликвидацию общественной организации „Мемориал“*, которая выполняла в РФ функции иностранного агента». С таким мнением выступил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

«Не удивлён позицией властей США и Евросоюза в связи с решением российского суда о ликвидации „Международного Мемориала“*, так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность „Мемориала“ и его многочисленных структур, которую можно использовать против России», — отметил Пискарев.

От заявил, что Россия открыта к равноправному диалогу со всеми зарубежными партнерами, однако Москва не приемлет «диктата» и «попыток навязать свою правду».

Напомним, Генпрокуратура России потребовала от Верховного суда РФ ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»* и некоммерческую организацию «Международный мемориал»*. Данные структуры были признаны Минюстом РФ иностранными агентами в 2014 и 2016 годах.

Поводом для ликвидации послужило неисполнение «Мемориалом»* требований закона о маркировке НКО-иноагента. По данным прокуратуры, с 2019 года в отношении «Международного мемориала»* было возбуждено 20 административных дел, а в отношении правозащитного центра «Мемориал»* — восемь. Общая сумма штрафов превысила 6,5 миллионов рублей.

* «Мемориал», «Международный мемориал» — организации, внесенные в реестр НКО — иностранных агентов.