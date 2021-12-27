На космодроме Плесецк впервые состоялся пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5»

Третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» и габаритно-массовым макетом полезной нагрузки был впервые осуществлен с космодрома Плесецк.

Как сообщили в Минобороны РФ, ракета стартовала в 22 часа 00 минут (мск).

«Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока „Персей“ и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН „Ангара-А5“», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что орбитальный блок будет выводиться на целевую геостационарную орбиту с помощью разгонного блока «Персей» по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Ранее «Ридус» писал о том, что испытательный пуск с космодрома Плесецк тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» переносился трижды. Первоначально он был запланирован на 23 декабря, а затем дважды сообщали о переносе запуска на сутки: сначала на 24 декабря, затем — на 25-е.

Напомним, первый в истории запуск тяжелой «Ангары» состоялся в декабре 2014 года. В тот раз ракета-носитель вывела на геостационарную орбиту макет спутника массой 2,04 тонны.

Второй раз «Ангара-А5» отправилась на орбиту ровно через шесть лет — 14 декабря 2020 года. Тогда ракета несла на себе неотделяемый макет полезной нагрузки массой 2,4 тонны.

