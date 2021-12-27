Выяснились подробности предполагаемой утечки данных «Госуслуг»

Специалисты выяснили, что в открытый доступ попали исходные коды регионального портала госуслуг Пензенской области.

Они утверждают, что никакого взлома не было, а исходные коды находились в открытом (неправильно сконфигурированном) Git-репозитории, где их и обнаружил исследователь безопасности.

Ранее портал Cybersec опубликовал информацию о том, что попавший в Сеть исходный код «Госуслуг» может привести к утечке персональных данных.

В Telegram-канале «Утечки информации» сообщили, что им о проблеме стало известно два дня назад, и они оперативно уведомили ответственных сотрудников «Ростелекома», занимающихся поддержкой федерального портала «Госуслуги».

Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что в исходных кодах находились закрытые ключи от сертификатов, используемых для доступа к Единой Системе Идентификации и Аутентификации (ЕСИА). Теоретически злоумышленники могли бы использовать эти ключи и сертификаты для доступа к данным регионального портала (например, к персональным данным граждан), но пока такая информация отсутствует.

Как писал ранее «Ридус», в Минцифры заверили, что проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам «Госуслуг».