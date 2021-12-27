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Выяснились подробности предполагаемой утечки данных «Госуслуг»

Георгий Самсонов
«Госуслуги».

«Госуслуги».

© Коллаж/Ridus.ru

Специалисты выяснили, что в открытый доступ попали исходные коды регионального портала госуслуг Пензенской области.

Они утверждают, что никакого взлома не было, а исходные коды находились в открытом (неправильно сконфигурированном) Git-репозитории, где их и обнаружил исследователь безопасности.

Ранее портал Cybersec опубликовал информацию о том, что попавший в Сеть исходный код «Госуслуг» может привести к утечке персональных данных.

В Telegram-канале «Утечки информации» сообщили, что им о проблеме стало известно два дня назад, и они оперативно уведомили ответственных сотрудников «Ростелекома», занимающихся поддержкой федерального портала «Госуслуги».

Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что в исходных кодах находились закрытые ключи от сертификатов, используемых для доступа к Единой Системе Идентификации и Аутентификации (ЕСИА). Теоретически злоумышленники могли бы использовать эти ключи и сертификаты для доступа к данным регионального портала (например, к персональным данным граждан), но пока такая информация отсутствует.

Как писал ранее «Ридус», в Минцифры заверили, что проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам «Госуслуг».

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Топ-10 самых продаваемых игр в Steam на праздничной распродаже

Бенджамин Воробьёв

© Steam

Зимняя распродажа Steam началась, угрожая кошелькам всех геймеров из-за поразительно низких цен. Старые игры — это бессмертная классика, однако в этом году вершины продаж заняли дерзкие новички, уже успевшие создать вокруг себя ажиотаж.

Каждую неделю сайт SteamDB публикует список самых продаваемых игр в Steam, и на этой неделе мы можем посмотреть первые результаты распродаж. Лидер недели — нашумевшая игра Ready or Not, о которой уже писал «Ридус».

Ready or Not — это современный преемник таких игр, как SWAT 4, который ставит игроков на место спецназовцев, реагирующих на жестокие ситуации. Игра появилась в раннем доступе 17 декабря, и по отзывам пользователей Steam получила исключительно положительный рейтинг. 

Самые продаваемые игры последней недели.

Самые продаваемые игры последней недели.

© SteamDB

Стоит отметить, что вскоре после релиза разработчики VOID Interactive объявили о разрыве с издателем Team17 из-за того, что в игру планируют добавить уровень со школьной стрельбой. Поэтому, возможно, доля ажиотажа связана с этой новостью.

Второй самой продающейся игрой недели тоже стал новичок, выпущенный 17 декабря: это новая игра от создателя Five Nights at Freddy’s под названием Security Breach.

Платформер It Takes Two, занявший главный приз на The Game Awards, оказался третьим в списке, а ветераны прошлых лет Sekiro и Red Dead Redemption 2 расположились ниже в десятке лучших со скидкой 50%.

Игра на выживание Project Zomboid, которая недавно получила мощное обновление, тоже вернулась в чарты и возродила популярность к приключенческим играм про зомби.

Рекомендуем вам также ознакомиться с нашим топ-5 лучших игр за 2021 год, если у вас нет идей, во что поиграть на праздниках.

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