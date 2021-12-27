СМИ: после распада СССР Украина потеряла 20% населения

После развала Советского Союза Украина потеряла 20% населения и в результате по уровню депопуляции оказалась на четвертом месте среди бывших республик СССР, сообщает «Страна.ua».

По данным издания, в 1991 году на Украине проживало около 52 млн человек, в 2021-м население страны насчитывает лишь 41,6 млн человек.

Рейтинг замыкает Таджикистан, увеличивший свое население за последние 30 лет на 76,6%. Кроме того, значительно улучшилась демографическая ситуация в Узбекистане, где прирост населения составил 63,4%, а также в Туркменистане (+59,2%) и Киргизии (+47,7%).

Как свидетельствуют данные, опубликованные агентством Sputnik, максимальный уровень депопуляции зафиксирован в Латвии, которая потеряла за 30 лет 28,3% населения. Главная причина депопуляции кроется в эмиграции.

Примечательно, что к 1991 году всего в СССР проживало около 288,14 млн человек.

Газета «Известия» напоминает, что аналитики ООН признали Украину одной из стран-лидеров по вымиранию населения и пришли к выводу, что к 2050 году население страны может снизиться до 35 млн человек. В организации подсчитали, что около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет.