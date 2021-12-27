Байден утвердил оборонный бюджет без санкций против «Северного потока — 2»

Оборонный бюджет США на 2022 год, предусматривающий средства на сдерживание России, но без санкций против «Северного потока — 2» был подписан главой Белого дома Джо Байденом.

«Документ подписан в качестве закона», — подтвердили в администрации президента.

Уточняется, что оборонный бюджет предполагает 768 млрд долларов ассигнований. В качестве военной помощи Украине планируется выделить 300 млн долларов.

Ранее стало известно, что палата представителей США подготовила проект военного бюджета, который предписывал президенту страны Джо Байдену ввести новые ограничительные меры по «Северному потоку — 2», однако в окончательную версию документа это положение не вошло.

Как собщал «Ридус», представители Республиканской и Демократической партий США требовали включить новый пакет ограничительных мер против «Северного потока — 2» в законопроект по обороне. Из-за отсутствия санкций республиканцы даже временно заблокировали принятие документа.

По данным американских СМИ, власти государства рассматривали введение ограничений и против российских энергетических компаний, банков и не исключали отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.