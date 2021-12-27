Эпидемиолог призвал повышать иммунитет для борьбы с будущими пандемиями

Профанация стала характерной чертой пандемии коронавируса, поскольку многие решили, что разбираются во всем.

Так эпидемиолог Игорь Гундаров прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что нынешняя пандемия не последняя в мире, и к остальным надо уже быть готовыми.

«Какое отношение имеет генсек ООН к эпидемиям? Если посмотреть все штабы по миру, где они есть, не найдете ни одного эпидемиолога, ни одного вирусолога», — отметил специалист в беседе с «360».

По его словам, сейчас все делают акцент на вирус и его переносчиков, но вирус ведь мутирует, это его способ жить, угнаться с вакцинами за этим процессом невозможно.

Гундаров видит выход только в повышении иммунитета у населения. Он подчеркнул, что иммунитет во 100 крат сильнее, чем все вакцины вместе взятые.

Эпидемиолог указал на то, что пандемию можно прогнозировать заранее. «Если взять материалы за последние 15 лет, эти волны повторяются регулярно — каждый год: конец сентября — октябрь, конец декабря — январь, а также ориентировочно март. Зная это, можно заранее предугадывать и предупреждать подъемы заболеваемости», — объяснил он в интервью телеканалу.

В свою очередь врач-иммунолог Владимир Болибок заявил о необходимости вкладывать больше средств в разработку различного рода вакцин и активно разрабатывать так называемые иммуномодуляторы, которые могут в короткий срок поднять врожденный иммунитет.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав прорабатывает вопрос о том, чтобы люди с ослабленным иммунитетом ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции чаще, чем здоровые.

Между тем терапевт Надежда Чернышова пояснила «Ридусу», можно ли самостоятельно диагностировать у себя ослабленный иммунитет и попадают ли в эту группу люди, которые часто болеют простудой и гриппом.