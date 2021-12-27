Стало известно о возможной утечке персональных данных из «Госуслуг»

Попавший в Сеть исходный код «Госуслуг» может привести к утечке персональных данных, считает автор портала Cybersec.

По его словам, это произошло из-за того, что разработчики хранили некоторые данные в открытом доступе.

«Взлома то и не было. Это слив. Наш автор просто обнаружил открытый репозиторий», — сообщается на сайте Cybersec.

В «Госуслуги» было направлено сообщение об утечке. В ответ представители интернет-ресурса попросили предоставить подтверждение утечки. На вопрос, существует ли программа вознаграждений за найденные уязвимости, команда кибербезопасности «Госуслуг» ответила, что такая система отсутствует.

Позднее в Минцифры сообщили, что проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам «Госуслуг».



Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что российские хакеры опубликовали в даркнете конфиденциальные данные британской полиции.

Также сообщалось, что хакерская группировка MoneyTaker сумела похитить деньги российского банка с его корсчета в ЦБ. Столь дерзких кибератак на отечественную банковскую систему эксперты не наблюдалось с 2018 года, сообщается в отчете компании Group-IB, которая специализируется на информационной безопасности и защите от киберугроз.

