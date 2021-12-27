«Он всегда верил в лучшее»: политолог Живов рассказал о Егоре Просвирнине

Смерть журналиста Егора Просвирнина потрясла многих его коллег.

Ранее стало известно, что тело основателя запрещенного в РФ проекта «Спутник и погром» было обнаружено под окнами жилого дома на Тверском бульваре в Москве. Предположительно, он покончил с собой.

Своими воспоминаниями о нем поделился политолог Алексей Живов. По его словам, Просвирнин был, наверное, самым ярким явлением в русском национализме за последние десять лет.

«Он буквально пересобрал русский национализм своим проектом „Спутник и погром“ и привлек совершенно новую аудиторию в прорусское движение. Вместо военизированных радикалов, монархистов и бывших олдовых скинхедов в русский национализм пришли молодые и интеллектуально мыслящие люди», — отметил Живов в беседе с «Ридусом».

Он рассказал, что Просвирнин привлек к своему проекту больше миллиона человек и, по сути, воссоздал заново русское национальное движение.

«В 2014 году Егор одним из первых встал на защиту русского Крыма и Донбасса. Его проект собрал более 30 млн рублей в качестве пожертвований. На эти деньги был, в том числе приобретен знаменитый БТР, на котором воевали ополченцы Донбасса», — вспоминает Живов.

По его словам, Егор был ярким и противоречивым человеком с очень сложным характером и обладал невероятным писательским талантом. Политолог признался, что, пожалуй, не встречал более талантливых людей, способных усваивать и обрабатывать такое огромное количество информации.

«Он всегда верил в лучшее. Тем более странно выглядит эта нелепая смерть, поскольку Егор из тех людей, которые очень любят жизнь. Поэтому сложно поверить в то, что он покончил с собой. Надеюсь, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование и установят причины смерти. Пока же я не хотел бы называть это самоубийством. Всякое может быть, так как у Егора было очень много врагов», — подытожил Живов.

Позже в Сети выложили предсмертную записку Просвирнина, однако его жена опровергла «Подъёму» ее подлинность. «Да, это скорее всего фейк», — сказала она.