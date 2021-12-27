Открыт прием работ на VIII фотоконкурс «Самая красивая страна»

Русское географическое общество (РГО) объявило о приеме работ на VIII фотоконкурс «Самая красивая страна».

Его участником может стать любой желающий, но при условии, что фотографии должны быть сделаны в России.

Как отмечается на сайте РГО, ежегодно в этом конкурсе принимают участие десятки тысяч фотографов — профессионалов и любителей. За семь лет было прислано более полумиллиона снимков.

VIII фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» насчитывает десять номинаций: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Россия с высоты птичьего полета», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Россия в лицах», «Макромир», «Подводный мир», «Живой архив» и «Магия стихии». Последняя является творческим продолжением прошлогодней «Магии воды».

Фото: Черентаева Евгения, участник конкурса РГО «Самая красивая страна».

Обращается внимание на то, что в конкурсе соревнуются фотографы, снимающие все многообразие природных явлений: бури и грозы, метели и снежные лавины, ураганы и наводнения. При этом люди и животные не должны быть главным объектом съемки.

Принимаются работы, снятые как на фотоаппарат, так и на мобильный телефон.

Фото: Камиль Нуреев, участник конкурса РГО «Самая красивая страна».

Прием работ завершится 10 апреля 2022 года, после чего экспертная комиссия из 15 профессиональных фотографов и фоторедакторов выберет по десять финалистов в каждой номинации. Затем в мае — июне жюри определит победителей.

Победитель в каждой номинации основного конкурса получит 250 тысяч рублей, обладателям специальных призов вручат по 100 тысяч рублей. Работы финалистов примут участие в выставках в России и по всему миру.