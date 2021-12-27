Минский суд вынес приговор россиянину Дудникову за разжигание вражды

Гражданин РФ Егор Дудников, обвиненный в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии, был приговорен Минским городским судом к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Это наказание назначено по совокупности преступлений, уточнил судья.

По его словам, Дудников признан виновным в умышленных действиях по возбуждению вражды по признаку социальной принадлежности, а также в публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя.

Адвокат осужденного отказался комментировать «РИА Новости», планирует ли он и его клиент обжаловать решение суда.

Как писал ранее «Ридус», Минский городской суд объявил процесс по делу 21-летнего россиянина Егора Дудникова закрытым. По словам адвоката Антона Гашинского, такое решение могли принять из-за того, что Дудников говорил на следствии одно, а в общении с журналистами — другое.

Напомним, Дудникова задержали в Минске 5 мая по подозрению сразу в нескольких преступлениях. Следствие утверждает, что он размещал в Сети голосовые сообщения «побудительного характера» в целях «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве».

Также стало известно, что Дудников передал через адвоката записку, в которой рассказал, что его пытают в СИЗО.