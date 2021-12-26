СМИ: в случае конфликта на Украине британских военных эвакуируют

В случае гипотетического конфликта с Россией британские военные инструкторы будут эвакуированы с территории Украины, сообщает Daily Express.

Ссылаясь на источники в армии Великобритании, газета пишет, что в ближайшее время британское командование проведет анализ ситуации, связанной с проведением операции «Орбитал» по подготовке украинских военных. Это необходимо для того, чтобы гарантировать «безопасный вывод» британских инструкторов из страны в случае якобы возможного ввода российских войск на ее территорию.

По данным собеседников издания, решение об эвакуации будет принимать начальник штаба совместных операций ВС Великобритании генерал-лейтенант Чарльз Стрикленд. Ему докладывают о ситуации на российско-украинской границе дважды в день, и он не позволит, чтобы британские военные, размещенные в городе Яворов Львовской области, «оказались в ловушке».

При необходимости они отправятся к польской границе. Таким же маршрутом эвакуации будет следовать небольшая группа британских штабных офицеров в Киеве, отмечает газета.

Ранее эксперты компании Janes, специализирующейся на обороне и разведке, сообщили о том, что Россия якобы продолжает наращивать количество военной техники на границе с Украиной.

В последнее время ряд западных СМИ регулярно публикует информацию о том, что Россия якобы планирует «вторжение» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация подобных статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва будет требовать гарантий безопасности от США и НАТО, поскольку «России больше некуда отступать».