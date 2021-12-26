Кадыров заявил о возможном присоединении Украины к России

Если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране», — сказал он на пресс-конференции в Грозном.

Кадыров подчеркнул, что «украинцы — наш народ, это наша территория».

Он также выразил готовность самостоятельно решить украинскую проблему. «Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там», — объяснил глава Чечни, отметив при этом, что существуют государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения.

По его словам, Западу выгодно разместить на Украине свои военные базы и тем самым диктовать условия России. «Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем», — отметил Кадыров.

Ранее, комментируя публикации в местных СМИ, глава Чечни заявил, что силовики не располагают информацией об исчезновении 17 жителей республики. Так Кадыров ответил в ходе пресс-конференции на вопрос журналистки о появившихся в местных СМИ сообщениях о якобы исчезновении 17 родственников блогеров, живущих за границей. СМИ полагают, что это связано с критикой власти в Чечне.