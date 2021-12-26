В Бельгии на митинг вышли тысячи протестующих против закрытия кинотеатров

Митинг в центре Брюсселя собрал тысячи деятелей культуры, а также владельцев кинотеатров и концертных залов, пришедших выразить свой протест против решения властей закрыть объекты культуры из-за опасений новой волны COVID-19.

Консультативный совет Бельгии по борьбе с распространением коронавируса одобрил 22 декабря новые ограничения, которые предполагают закрытие кинотеатров и концертных залов, а также запрещают посещение спортивных соревнований. При этом данные меры не коснутся магазинов, ресторанов и кафе.

Работники культуры назвали это решение несправедливым, а также лишенным логики и научного обоснования. Ряд кинотеатров и театров в Брюсселе и других бельгийских городах отказались выполнять данное распоряжение властей.

«Мы будем сопротивляться мирно, поддерживая тех, кто решил не закрываться. Мы будем ходить в кино и театры, потому что знаем, что сектор культуры принял все необходимые меры, чтобы обеспечить полную безопасность для зрителей», — приводит «РИА Новости» слова представителя профсоюза деятелей искусства, выступавшей на митинге.

По данным полиции, несмотря на дождь и прохладную погоду, на митинг пришли более пяти тысяч человек. Между тем организаторы сообщили о десяти тысячах участников.

О своем намерении не закрываться объявили более 80 театров и кинотеатров.

Тем временем лидер входящей в правящую коалицию партии «Движения за реформы» Джордж Луи Буше подверг критике акции гражданского неповиновения. По его мнению, они являются разрушительными для правового государства.

Ранее сообщалось, что в немецком Штральзунде полицейские задержали мужчину, переодетого в Санта-Клауса, за участие в акции против коронавирусных ограничений. Правоохранителям не понравилось, что он активно выкрикивал лозунги против действующей власти и в целом вел себя агрессивно.