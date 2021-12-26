«Дыхание Атлантики»: синоптик объяснил смягчение холода в Новый год
- 26 декабря 2021, 16:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Москве 31 декабря и в новогоднюю ночь ожидается до минус 6 градусов, а 1 января потеплеет до нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он объяснил смягчение холода «дыханием Атлантики».
По его словам, в атмосфере активизируются циклоны, и постепенно установится западно-восточный перенос воздушных масс. Небо вновь начнет хмуриться, и местами пройдут небольшие снегопады. Между тем к 30 декабря температурные показатели не только вернутся в свое климатическое русло, но существенно превысят многолетнюю норму в последующие двое суток.
«В последний день декабря и в новогоднюю ночь столбики термометров будут колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, а первым январским днем потеплеет до нулевой отметки», — отметил Тишковец в интервью «РИА Новости».
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Ридусу» о погоде в новогоднюю ночьв различных регионах России. По его словам, в Москве и соседних областях сильных морозов в новогоднюю ночь не будет. Ожидается комфортная, умеренно низкая температура воздуха, подходящая для прогулок.
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