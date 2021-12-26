Ученые определили, сколько времени коронавирус может оставаться в организме

Вирус SARS-CoV-2 способен проникать во многие органы, включая сердце и мозг, сохраняясь там в течение более семи месяцев.

К такому выводу пришли ученые из Национальных институтов здравоохранения США, которые проанализировали образцы, взятые из тел 44 пациентов, скончавшихся от COVID-19.

«Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте Research Square.

Ученые констатировали, что SARS-CoV-2 был обнаружен практически во всех органах тела. Специалисты также отмечают, что вирус широко распространялся в организме даже у пациентов с легкими симптомами и без них.

При этом было установлено, что серьезных воспалений вне легких выявлено не было.

«Наши данные служат доказательством замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей», — резюмировали исследователи.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что перенесшие коронавирус могут умереть спустя несколько месяцев после выздоровления. По его словам, такому риску подвержены пожилые, имеющие хронические заболевания и тяжело переболевшие COVID-19.