Японец сравнил Россию с раем из-за поразивших его цен на отдельные услуги

После поездки в Россию японский турист оказался под большим впечатлением от низких цен на сотовую связь и интернет в России. Его также поразила доступность и распространенность бесплатного Wi-Fi.

«Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверть от средней стоимости связи в Европе», — поделился он своими наблюдениями на портале Yahoo News Japan.

Японца также приятно удивило качество услуг российских интернет-провайдеров. Например, он отметил, что Россию выгодно отличает от Японии тот факт, что изменение тарифного плана происходит моментально.

Кроме того, он оказался в восторге от того, что в России можно практически не пользоваться мобильным интернетом, так как в ресторанах, торговых центрах и в общественном транспорте есть бесплатный Wi-Fi, который также с легкостью можно подключить дома. Поэтому автор публикации назвал Россию «Wi-Fi раем».

Ранее появилась информация, что в начале следующего года операторы мобильной связи могут увеличить цены на свои услуги на 6−10%. При этом последний раз серьезный рост цен был зафиксирован в 2020 году, тогда услуги связи в стране подорожали примерно на 10%.