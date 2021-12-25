Плакат с предостережением о закрытии появился на афише у здания МХАТ

Фотография гендиректора МХАТа имени Горького Владимира Кехмана с предостережением о закрытии театра была размещена на афише.

К ней также прикрепили связки воздушных шаров в виде бананов.

«Приходите в мой МХАТ, пока я его не закрыл», — гласит надпись на плакате.

Как отмечает «360», в самом театре появление плаката и надувных бананов не стали комментировать.

В Telegram-канале, где появилось видео с афишей, предположили, что неоднозначный рекламный ход предприняла администрация театра, надеющаяся таким способом поднять падающие продажи билетов.

По информации телеканала, в уходящем году на сцене МХАТа имени Горького пройдут спектакли «Снежная королева», «Мастер и Маргарита» и «Женщины Есенина».

Ранее Кехман сообщил об огромных долгах театра, которые, по его словам, накопились по вине бывшего худрука Эдуарда Боякова. Гендиректор рассказал, что долги выросли до 168 миллионов, а на данный момент их удалось сократить до 73−74 миллионов рублей.

Напомним, в начале ноября Бояков заявил, что покидает театр. По его словам, заявление об уходе ему предложил написать новый гендиректор Владимир Кехман.

Одним из первых решений Кехмана стало увольнение Ольги Бузовой. Изначально театр объявил, что спектакль «Чудесный грузин» с ее участием переносится, потому что билеты не продаются. После этого певица и телеведущая заявила, что с ней «попрощались в СМС».

Как утверждает Бузова, все билеты на постановку про Сталина были раскуплены практически сразу, более того, была назначена еще одна дата — 23 декабря. Певица называет всю информацию от театра полной ложью и негодует у себя в соцсетях.