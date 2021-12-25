Минздрав: все случаи омикрон-штамма в России - завозные

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что все случаи нового штамма коронавируса «омикрон» в России являются завозными.

В ведомстве указали на то, что иных случаев заболевания, вызванных данным вариантом, в стране не выявлено.

«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом „омикрон“, при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России зафиксированы не только завозные случаи заражения «омикроном», но и внутри страны. Он также отметил, что в связи с распространением на территории РФ омикрон-штамма ведомство готовит новые рекомендации по лечению коронавируса.

По данным оперштаба на утро 25 декабря, за последние сутки в России зарегистрировано 24 946 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался 981 человек — это суточный минимум смертей с 12 октября.

Как отмечает «360», по данным ВОЗ, омикрон-штамм выявлен более чем в 110 странах.

