Экс-премьер Украины назвал виновников энергетического кризиса в стране

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны провоцируют энергетический кризис.

По его словам, идет централизация денежных ресурсов, в результате чего местные бюджеты будут обделены, в том числе энергоносителями.

«Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем», — отметил он в интервью журналу «Країна».

Гройсман считает, что на такое могли пойти вполне умышленно. Он назвал две причины кризиса: полную некомпетентность и целенаправленный подрыв основы энергетической безопасности.

Политик также предупредил, что последствия происходящего могут оказаться необратимыми, поскольку речь идет о независимости страны.

В свою очередь лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине грозит стране «экономическим уничтожением», отмечает газета «Взгляд».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие годы в стране планируется снизить потребление газа на 30−40%.

Кроме того, в «Нафтогазе Украины» заявили, что газовые месторождения в стране «достаточно истощены» и опустошены на 80%.

