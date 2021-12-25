В Томске задержан подозреваемый в поджоге гипермаркета «Лента»

Подозреваемый в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Пушкина в Томске был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщили в региональном главке МВД, отрабатывались различные версии возгорания, в том числе умышленный поджог.

После опроса очевидцев происшествия и изучения записи камер видеонаблюдения полицейские по горячим следам установили личность подозреваемого в поджоге. Им оказался местный житель 1994 года рождения.

«В настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ридус» писал о том, что возгорание в «Ленте» на улице Пушкина ликвидировали за 12 минут, предварительно эвакуировав из здания около 500 покупателей и 150 работников магазина. Пострадавших нет.

Как и в случае пожара в другом магазине сети, произошедшем четыре дня назад, причиной возгорания стал поджог в отделе пиротехники. Рядом с очагом пожара была найдена бутылка со следами воспламеняющейся жидкости. Поджигателя зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В минувший вторник крупный пожар произошел в томской «Ленте» на улице Елизарова. Огонь охватил более 5 тысяч квадратных метров, в итоге здание выгорело практически полностью. Сумма причиненного ущерба — около 2 миллиардов рублей.

Поджигателем оказался один из работников торгового зала. Он был задержан по горячим следам и сознался в содеянном.

После двух пожаров подряд администрация «Ленты» решила сама позаботиться о безопасности, убрав в третьем магазине с полок пиротехническую продукцию, сообщает kp.ru.







